15 detinguts en un macrooperatiu contra una banda especialitzada en estafes

Una arrestada. Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha detingut 15 persones en desarticular una organització criminal que presumptament havia comès 124 estafes valorades en més de 197.000 euros a diversos municipis de la demarcació de Barcelona.

Segons ha informat el cos en un comunicat aquest dimecres 14 d'agost, els suposats estafadors simulaven pertànyer al servei d'atenció al client d'operadores, trucaven a les víctimes oferint-los renovar gratuïtament el router i des dels comptes compraven mòbils i tauletes d'alta gamma.

Un cop es feien amb els dispositius, els enviaven a diferents localitats barcelonines, on els autors els recopilaven i revenien a través de botigues de telefonia.

Després d'obrir una investigació, la policia va aconseguir detenir 15 integrants de l'organització, als quals atribueix 124 fets i als quals se'ls acusa de diversos delictes d'estafa, receptació i pertinença a grup criminal.

En total s'han detectat com a mínim 200 fets, tant consumats com frustrats, presumptament comesos per la mateixa organització i que superen els 520.000 euros.