Mor una dona de 60 anys al caure per un penya-segat al camí de ronda de Llançà

Camí de ronda a Llançà - EP

Tràgic succés a Llançá. Una dona de 60 anys ha mort després de precipitar-se per un penya-segat al camí de ronda del municipi, entre les platges de la Gola i Titarolites. La dona ha caigut cap a les 11 del matí en una àrea que està tancada, per la qual cosa es desconeix què ha passat perquè traspassés els límits de la barrera que impedeix caure.

La caiguda ha estat des d'uns 25 metres i, en arribar, els tècnics sanitaris no han pogut fer res per reanimar-la, segons publica Empordà.info.

De moment, la morta no ha estat identificada perquè anava sense documentació –només portava una tovallola i alguns objectes personals en una bossa–. Els Mossos estan investigant què pot haver passat. Però de moment no tenen clar com es pot haver produït la mort.

Fins a la zona s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Llançà, efectius del Servei d'Emergències i un helicòpter medicalitzat. També hi han assistit efectius amb barca des del port de Llançà, ja que es tracta d'una zona de difícil accés. Tot i el desplegament i d'haver realitzat diverses maniobres de reanimació, només han pogut certificar la mort de la dona.