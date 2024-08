Apunyalen el pare de Lamine Yamal a un pàrquing de Mataró

L'estat del pare Lamine Yamal és greu - EP

Mounir Nasraoui, pare del prometedor jugador del FC Barcelona Lamine Yamal, ha estat apunyalat aquesta nit en un aparcament de Mataró, segons ha informat la periodista Mayka Navarro a La Vanguardia.

Nasraoui, que ha acompanyat de prop la meteòrica carrera del seu fill, ha estat traslladat d'urgència a l'hospital de Can Ruti a Badalona, on el seu estat es reporta com a greu. Segons ha afirmat el mitja esportiu Relevo, es trobaria fora de perill.

Les autoritats han iniciat una investigació per aclarir els fets. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Mataró, en col·laboració amb la policia municipal, ha identificat diversos testimonis que podrien aportar detalls clau sobre l'incident. Segons ha informat el citat mità, ha s'han realitzat les primeres detencions relacionades amb l'apunyalament de Nasraoui.

Tot i que encara és aviat per determinar les circumstàncies exactes de l'agressió, les autoritats treballen intensament en el cas.

Segons han assegurat algunes fonts a La Vanguardia, l'apunyalament s'hauria produit per una "una revenja" arran d'una baralla on Nasraoui va estar implicat anteriorment.