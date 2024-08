Gran operatiu policial a Sitges contra els lladres de rellotges de luxe

Un cotxe de la Policia Local de Sitges. Foto: Ai. de Sitges / Canva Pro

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Sitges (Garraf) han acordat un pla operatiu per prevenir robatoris amb violència de rellotges d'alta gamma a la localitat, segons han informat la policia de Catalunya en un comunicat aquest divendres 16 d'agost.

En el marc d‟aquest pla s‟ha incrementat el patrullatge i la participació d‟unitats policials, com el Grup de Delinqüència Urbana, format per agents de paisà, amb l‟objectiu de prevenir aquests fets, que tenen una baixa incidència a la comarca, però que generen un impacte molt negatiu en les víctimes, majoritàriament turistes.

El pla, dirigit per la comissaria de Mossos de Vilanova i la Geltrú (Garraf) i que s'ha implementat de manera coordinada amb la Policia Local de Sitges, també estableix generar intel·ligència policial i intercanviar aquesta informació entre unitats i amb altres policies del Estat.

"La sostracció de rellotges d'alta gamma és una activitat criminal itinerant i dinàmica formada per grups coordinats que es desplacen per tot Catalunya i per l'Estat espanyol buscant oportunitats", diu el comunicat de la policia catalana, que afegeix que aquests robatoris es produeixen de forma puntual a Sitges amb l'afluència més gran de turistes durant l'estiu.

El modus operandi és molt similar en tots els casos: un grup de 3 o 4 persones es passegen pels voltants de zones hoteleres i de restauració a la recerca d'una víctima i després actuen en solitari, encara que de manera coordinada, aprofitant un moment de poca afluència per assegurar-se que la víctima no pugui ser auxiliada.