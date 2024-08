El pare de Lamine Yamal rep l'alta hospitalària després de ser apunyalat a Mataró

Lamine Yamal amb el seu pare, Mounir Nasraoui - INSTAGRAM

Mounir Nasraoui, el pare del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal, ha rebut l'alta hospitalària aquest divendres, segons han informat fonts properes a la família a Europa Press.

Nasraoui va ser apunyalat dimecres a les 21.10 al barri de Rocafonda de Mataró (Barcelona) per motius que els Mossos investiguen i sobre els quals la família prefereix no pronunciar-se, i va ser traslladat en estat greu a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol --Can Ruti-- de Badalona (Barcelona).

Els Mossos d'Esquadra van detenir conjuntament amb la Policia Local de Mataró 3 persones dimecres i dijous es va produir un quart arrest, que va efectuar la Unitat de Recerca de Mossos de la comissaria de Mataró; tots han passat cap a les 10 hores d'aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Mataró com a presumptes autors d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa.