Presó per a un dels detinguts per l'apunyalament del pare de Lamine Yamal

El Jutjat d'Instrucció número 3 de Mataró (Barcelona) ha decretat l'ingrés a la presó d'un dels quatre detinguts per l'apunyalament de Mounir Nasraoui, pare del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal, i deixa en llibertat provisional tres més amb ordre de prohibició d'apropament a la víctima.

Els quatre arrestats han passat aquest divendres a disposició del jutjat en funcions pels fets ocorreguts al barri de Rocafonda de Mataró dimecres i el jutge ha deixat la causa oberta pels presumptes delictes d'homicidi en grau de temptativa i lesions, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.

El magistrat ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels detinguts, mentre que dos més queden en llibertat amb obligació de personació periòdica dues vegades al mes, retirada del passaport i prohibició de sortida del territori; tampoc no podran acostar-se a la víctima a menys de 300 metres durant un any

Un quart arrestat també ha quedat en llibertat, amb prohibició de comunicació amb la víctima i allunyament de 200 metres per 6 mesos.

Mounir Nasraoui ha estat donat d'alta aquest divendres a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol --Can Ruti-- de Badalona (Barcelona) on va ingressar amb ferides greus després de l'agressió patida.