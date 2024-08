Dos detinguts per l'apunyalament d'un noi a Lleida

Arxiu - Cotxe de la Guàrdia Urbana de Lleida, en una imatge d'arxiu - EUROPA PRESS - Arxiu

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut dues persones per la seva presumpta implicació en l'apunyalament d'un noi a les portes d'una discoteca de Lleida, segons ha avançat 'El Caso' i ha pogut confirmar Europa Press de fonts de la Paeria de Lleida.

Els fets van tenir lloc diumenge a la 1.55 de la matinada en el marc d'una baralla amb arma blanca entre dues persones a l'exterior d'un establiment d'oci nocturn ubicat al carrer Alcalde Porqueres de Lleida on un dels implicats va resultar ferit i va haver de ser traslladat a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, on roman ingressat.

La Guàrdia Urbana va detenir dues persones per la seva presumpta relació amb aquests fets: la primera com a presumpta autora d'un delicte de lesions i una altra per un delicte d'encobriment per, presumptament, haver ocultat l'arma utilitzada llençant-la sota un cotxe.

Des de l'Ajuntament de Lleida subratllen que, juntament amb la Guàrdia Urbana, recentment "s'han dut a terme inspeccions i diverses actuacions de control en aquest establiment", en què també hi han participat els Mossos d'Esquadra.

Seran els Mossos els que continuïn i tanquin les diligències policials corresponents per determinar les circumstàncies en què es va produir aquesta baralla.