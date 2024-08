Fuita de gasoil a Rubí: Protecció Civil activa l'alerta del Pla TRANSCAT

Dos camions dels Bombers. Foto: Bombers de la Generalitat

Protecció Civil de la Generalitat ha activat, aquest dimarts 20 d'agost, l'alerta del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT), per l'escapament de gasoil de la cisterna d'un camió al polígon de Ca n'Alzamora de Rubí.

Segons va informar el telèfon d'emergències 112, l'avís de l'accident el va donar el mateix conductor del camió afectat per la fuita a les 8.40.

El camió transporta 5.000 litres de gasoil (ONU: 3/1202). En aquests moments, el camió està situat al carrer del Progrés i es desconeix la quantitat de producte que ha fugat. No hi ha constància de cap persona afectada.

Els Bombers de la Generalitat han desplaçat tres dotacions, entre les quals hi ha el Furgó de Risc Químic, un camió Bomba Urbana Lleugera i un vehicle de coordinació i comandament. L?escapament, que afecta l?armari de vàlvules d?una cisterna amb dipòsit de 6.000 litres de capacitat, ja està controlat. Estan recollint el producte amb un dipòsit i es realitzarà el transvasament a una altra cisterna.

Al lloc es van desplaçar també operatius de la Policia Local de Rubí.