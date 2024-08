Una noia de 33 anys en estat crític després de ser atropellada pel tramvia a Barcelona

Arxiu - Un tramvia del tram

Una noia de Barcelona, de 33 anys, es troba en estat crític després de ser atropellada per un tramvia a Barcelona. La noia anava en patinet quan, per causes que encara no se saben, ha creuat la via a la cruïlla entre el carrer Marina i l'avinguda Meridiana, moment en què ha estat atropellada.

Com a conseqüència del xoc, la dona ha resultat ferida de gravetat i els cossos d'emergències l'han traslladat a l'Hospital de Sant Pau. Continua ingressada i el seu estat és crític.

A causa de l'incident, s'ha interromput el servei de tramvia a una part de la xarxa a la zona del Besòs (T4, T5 i T6), segons ha informat el mateix operador.