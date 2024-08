Un comissari de la Policia Nacional jubilat mata dues dones a Rubi i Castelldefels

Recurs - Cotxe de la Policia Nacional

El presumpte autor del doble crim masclista de Rubí i Castellbisbal, a la província de Barcelona, és un comissari del Cos Nacional de Policia (CNP) que es va jubilar el gener del 2023, segons han informat a Europa Press fonts oficials de la mateixa Policia Nacional .

L'home presumptament ha acabat amb la vida de la seva parella i la seva exparella, dues dones, a dos llocs diferents: en un pis del número 9 del carrer de la Música de Rubí i on era el seu habitatge habitual al carrer de Bellesguard de Castellbisbal (Barcelona) i després s'ha suïcidat.

El cas s'investiga com un doble crim masclista, si bé el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que cap de les dues víctimes figuraven al sistema com a víctimes prèvies de violència de gènere.

Minuts de silenci a Rubí i Castellbisbal

Els ajuntaments de Rubí i Castellbisbal (Barcelona) han convocat sengles actes amb minuts de silenci per a aquest dimecres com a resposta al presumpte doble assassinat masclista per part d'un home a la seva parella i la seva exparella a aquestes localitats barcelonines.

L'acte a Rubí serà un minut de silenci a les 12.00 a la plaça Pere Aguilera de la localitat, mentre que a Castellbisbal es faran cinc minuts de silenci a les 19.00 hores a la plaça de l'Església, segons han informat tots dos consistoris en dos missatges als seus respectius comptes a la xarxa social 'X', recollides per Europa Press.

A més, l'Ajuntament de Castellbisbal ha anunciat la suspensió de tots els actes de la Festa Major de la localitat i decreta tres dies de dol oficial pel presumpte assassinat masclista de les dues dones.