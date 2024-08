VÍDEO | Així va ser l'homenatge de la Policia Nacional el comissari que ha assassinat dues dones a Catalunya

Homenatge a Juan Fortuny de Pedro - EP

El comissari Juan Fortuny de Pedro, el presumpte assassí de dues dones a Castelldefels i Rubí, va arribar a ser el número dos de la Policia Nacional a Catalunya. Un agent condecorat per ser exemplar, que va estar 44 anys exercint, és l'autor d'aquest crim que ha commocionat tot el país.

Segons fonts de la investigació, les dues víctimes són la dona i l'exdona, per la qual cosa es tractaria d'un crim masclista.

Juan va ser homenatjat per la Policia Nacional el 2023, rebent un aplaudiment per part dels seus companys, tal com es pot veure a les següents imatges:

Procedeixen a l'aixecament els dos cadàvers i de Juan Fortuny

La comitiva judicial ha procedit aquest dimarts cap a les 16.40 a l'aixecament del cadàver de la dona presumptament assassinada en un domicili del carrer de Bellesguard de la localitat de Castellbisbal (Barcelona).

També s'ha efectuat l'aixecament del cadàver del presumpte autor dels fets, un home que hauria disparat mortalment la seva parella i la seva exparella --dues dones-- en dos punts diferents, al carrer de la Música de Rubí ia l'esmentada ubicació de Catellbisbal, i que posteriorment s'hauria suïcidat al lloc, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) en un comunicat.

Cap de les dues víctimes figura al sistema com a víctimes prèvies de violència de gènere, segons el TSJC.

Fonts oficials dels Mossos d'Esquadra han informat a Europa Press que l'avís s'ha registrat divendres a les 11.30 del matí, encara que els fets podrien haver passat amb anterioritat.

La Divisió de Recerca Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra continua treballant al lloc per determinar les circumstàncies en què s'han produït aquests fets.