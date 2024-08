L'heroic acte del Major Josep Lluís Trapero: deté un lladre reincident a Barcelona

El Major dels Mossos Josep Lluis Trapero - EP

En un sorprenent i valent acte de servei, el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, va demostrar una vegada més el seu compromís amb la seguretat ciutadana en aturar un lladre reincident a un aparcament de Barcelona. Trapero, que ha estat elegit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, per ocupar el càrrec de director general de la Policia, no havia protagonitzat una detenció des del 2006, quan va arrestar Remedios Sánchez, coneguda com la mataiaies.

Segons va informar La Vanguardia, dimarts a les 13.40 hores, Trapero, vestit de paisà i acompanyat per un dels seus escortes, caminava per un aparcament a la plaça Catalunya. De sobte, dos homes van sortir corrent entre els cotxes, cosa que va alertar el veterà policia. A l'observar un vehicle amb els vidres trencats, Trapero i la seva escorta no van dubtar a perseguir un dels sospitosos, que portava una motxilla negra. Gràcies a la ràpida actuació del major, el lladre va ser detingut in fraganti.

"Quina mala sort", va confessar el detingut, un lladre multireincident especialitzat en robatoris amb força a aparcaments. Trapero, amb la fermesa i professionalisme que el caracteritza, li va llegir els seus drets abans que una patrulla el traslladés a comissaria. Les víctimes del robatori van poder recuperar les seves pertinences, mentre que la policia de la Generalitat ha iniciat una investigació per localitzar el segon implicat.

El valent acte de Trapero passa en un moment en què està esperant que se n'oficialitzi el nomenament com a nou director general de la Policia, un compromís adquirit per Illa durant la campanya electoral. Tot i això, el seu nomenament haurà d'esperar uns dies més. La consellera i portaveu, Sílvia Paneque, va assegurar a la roda de premsa posterior al primer Consell Executiu d'Illa que "la consellera Parlón, quan sigui el moment, informarà dels possibles canvis i qüestions que puguin sorgir les properes setmanes".

La setmana passada, Trapero va acompanyar Illa i la consellera d'Interior, Núria Parlón, durant una visita al Complex Central dels Mossos d'Esquadra a Sabadell. En aquesta visita, van ser rebuts pel comissari en cap, Eduard Sallent, i el director de la Policia de la Generalitat, Pere Ferrer, i van participar en una reunió a porta tancada amb els alts comandaments dels Mossos.

La detenció realitzada per Trapero subratlla la seva indestructible dedicació al servei públic i la seva capacitat per actuar amb eficàcia i valor, fins i tot en situacions inesperades, demostrant una vegada més per què és l'home elegit per liderar la policia de la Generalitat en aquesta nova etapa.