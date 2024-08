Desmantellen una plantació de prop de 900 plantes de marihuana a Lleida

Imatge d'arxiu dels Mossos | Mossos d'Esquadra

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat una plantació de 898 plantes de marihuana a Artesa de Lleida (Lleida) i han detingut un home de 36 anys com a presumpte responsable d’aquesta instal·lació il·legal.

Els agents van dur a terme la detenció aquest dijous, 22 d’agost, i a l’home se li imputen un delicte contra la salut pública i un altre per defraudació de fluid elèctric, segons ha informat la policia catalana en un comunicat.

La plantació estava situada en un polígon d’Artesa de Lleida, on hi van acudir operaris de la companyia elèctrica Endesa acompanyats per efectius dels Mossos d’Esquadra per fer una desconnexió d’un magatzem connectat il·legalment a la xarxa de distribució elèctrica.

Quan els agents van arribar al lloc, van detectar que de l’interior de la nau sortia una forta olor de marihuana i, un cop inspeccionada la zona, van localitzar un home que cuidava les plantes i el van detenir.

Davant la sospita que la persona responsable de la plantació també vivia al lloc, els agents van sol·licitar una autorització judicial per registrar l’edifici i van custodiar la zona.

Aquest divendres al matí, diversos efectius dels Mossos d’Esquadra van realitzar l’entrada i registre del magatzem, localitzant les 898 plantes en diversos estats de creixement, a més d’eines per al manteniment de la instal·lació.

El detingut ha passat aquest dissabte a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida, tot i que la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.