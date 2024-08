Impactant robatori a supermercat de Terrassa: un home armat amb un martell provoca el caos

Un vehicle dels Mossos d'Equadra - EP

Aquest dimarts al matí, al voltant de les 10:00, un violent assaltant va irrompre a un supermercat de Terrassa, causant estralls i sembrant el pànic entre els presents. L'incident va passar en un establiment ubicat a la plaça del Triomf, al barri de Sant Pere, a la cocapital del Vallès Occidental, Barcelona. L'home, armat amb un martell, va destrossar-ho tot al seu pas en un intent de robar el lloc. Afortunadament, no hi va haver ferits.

Abans de fugir, el lladre va amenaçar la caixera amb un tornavís, exigint-li que obrís la caixa registradora. Després de buidar-la, es va fugir, deixant enrere una escena de devastació. Segons informa ElCaso.com , la dependenta ràpidament va alertar els serveis d'emergències, cosa que va portar a una ràpida mobilització dels Mossos d'Esquadra.

Gràcies a la descripció proporcionada pels testimonis ia l'anàlisi de les càmeres de seguretat, els agents van desplegar un operatiu al barri. Un detall crucial va ser la gorra de mariner que el sospitós va deixar abandonada sobre un cotxe, la qual va ser trobada poc abans que el localitzessin.

L'home, de 49 anys, va intentar amagar-se i desfer-se de les eines utilitzades en el robatori, incloent-hi el martell i el tornavís, en un aparcament proper. No obstant, la policia va aconseguir identificar-lo i, en registrar-lo, va trobar els diners robats a les butxaques. Amb múltiples antecedents per delictes semblants, l'individu va ser detingut per robatori amb violència, intimidació i amenaces.

Actualment, el detingut està sota custòdia policial, en espera de ser presentat davant la justícia. Aquest succés ha deixat commocionats els veïns del barri de Sant Pere, que no poden creure la violència amb què es va perpetrar el robatori.