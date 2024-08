Els Mossos investiguen el presumpte robatori amb intimidació a un participant de la Copa Amèrica

Els Mossos d'Esquadra estan investigant el presumpte robatori amb intimidació a un dels participants de la 37a Copa Amèrica, que se celebra a Barcelona fins al 27 d'octubre, han informat fonts de la policia catalana.

Els Mossos han iniciat una investigació per intentar recuperar el rellotge, així com per aturar els presumptes lladres en un acte delictiu que va tenir lloc aquest dilluns a les instal·lacions del Port.