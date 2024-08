VIDEO | Violenta baralla a cops de puny a Sant Pere Pescador

Joves barallant-se a Sant Pere Pescador - X

A les últimes hores, un vídeo que mostra una violenta baralla a cops de puny entre dos joves a Sant Pere Pescador s'ha tornat viral, generant una onada de comentaris i preocupació entre els usuaris de xarxes socials. La brutal escena va tenir lloc aquest dimarts, al voltant de les 22.30 hores, al cèntric carrer Verge del Portalet.

El vídeo, que ha circulat ràpidament per internet, mostra dos nois en ple enfrontament físic, un sense samarreta, intercanviant cops en una baralla que no va deixar ningú indiferent. Testimonis presencials no van trigar a alertar les autoritats, trucant al 112 per reportar els fets.

Els Mossos d'Esquadra van arribar ràpidament al lloc dels fets, on van procedir a detenir tots dos implicats, dos joves de 28 i 29 anys, que van acabar amb diverses ferides. Un va patir una lesió a l'orella que va requerir punts de sutura, mentre que l'altre va presentar una ferida a la cella. Tots dos van ser atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i van ser traslladats a l'hospital de Figueres per rebre tractament.

Segons fonts policials, els dos joves han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte de lesions, encara que les detencions podrien quedar sense efecte si finalment no es presenta una denúncia formal. Cal destacar que tots dos involucrats ja comptaven amb antecedents penals previs, cosa que afegeix un component encara més polèmic a l'incident.

L'impacte del vídeo i l'atenció mediàtica que ha generat revifen el debat sobre la seguretat als carrers i el paper de les xarxes socials a la difusió de contingut violent. Mentre les imatges continuen circulant i acumulant visites, les autoritats continuen investigant els detalls d'aquest succés preocupant a Sant Pere Pescador.