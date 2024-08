Detingut un conductor begut i drogat després de xocar amb un camió a Vidreres

Imatge de l'accident - MOSSOS

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un home, de 28 anys, per conduir begut després de xocar contra un camió a la C-63 a Vidreres (Girona).

En un comunicat aquest dimecres, han explicat que el cotxe circulava en sentit Lloret de Mar (Girona) i va envair el carril contrari i va xocar frontalment amb el camió, que es va incendiar.

Els dos conductors van patir lesions i van ser traslladats a l'Hospital Trueta de Girona i, al centre hospitalari, se li va fer una prova d'alcoholèmia al conductor del turisme, que va donar un resultat de 0,53 mg/l en aire expirat i positiu en cocaïna , de manera que va quedar detingut.

Un mes abans

Els agents també ho investiguen perquè el 28 de juliol, a Salt (Girona), va fugir en un control d'alcoholèmia a la sortida 7 de l'autopista AP-7.

En veure el control, el conductor va fugir fent marxa enrere fins a la rotonda i se'n va anar a "gran velocitat", a 124 km/h en un tram limitat a 50.

Per aquest fet, també va quedar denunciat penalment per part de la Policia Local de Salt per un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat superior a 60km/ha via urbana.