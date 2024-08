Tràgic accident a Arties (Lleida): mor una nena d'un any i mig després de ser atropellada

Vehicle d'emergències - EP

Dijous al matí, s'ha registrat un tràgic accident a Arties (Lleida), un petit municipi a la Vall d'Aran. Una nena de només un any i mig ha perdut la vida després de ser atropellada per un cotxe en un càmping situat a tocar de la carretera C-28. L'incident va passar al voltant de les 10.30 del matí, i les circumstàncies del sinistre estan sent investigades per les autoritats.

L'accident va tenir lloc a l'aparcament del càmping Era Yerla de Arties, ubicat a prop de la carretera C-28. Segons ElCaso.com, la nena, la família de la qual és veïna de la localitat, va ser envestida per un vehicle en circumstàncies que encara no han estat aclarides. El trànsit a la carretera C-28 va estar interromput en tots dos sentits durant aproximadament una hora mentre els equips d'emergència treballaven al lloc.

Immediatament després de l?atropellament, els serveis d?emergència van ser alertats i es va activar un helicòpter medicalitzat del Sistema d?Emergències Mèdiques (SEM), així com diverses ambulàncies, que es van desplaçar al lloc amb màxima urgència. Tot i els esforços dels sanitaris, que van intentar reanimar la petita durant més de mitja hora, no van poder salvar la seva vida.

Els Mossos d'Esquadra també van anar al lloc de l'accident i estan fent una investigació detallada per determinar les causes exactes de l'atropellament. S'ha realitzat una inspecció ocular i s'està recopilant informació per aclarir les circumstàncies en què es va produir aquest lamentable succés.

Aquest tràgic incident ha commocionat la comunitat local, que ara espera respostes sobre com va passar aquest fatal accident que ha costat la vida a una nena tan petita.