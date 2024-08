Rescaten un surfista a La Ràpita després de quedar atrapat al mar

Platja del Trabucador - Turisme La Ràpita

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya (Bomberscat) han portat a terme un reeixit rescat a la platja del Trabucador, a la Ràpita, després de rebre un avís a les 12.10 hores sobre un surfista que portava molt de temps a l'aigua i no aconseguia sortir pels seus propis mitjans.

Els bombers van desplegar una barca per acudir al rescat del surfista, que va ser localitzat visiblement cansat però en bon estat de salut. Després del rescat, els equips d'emergència van traslladar-lo a la platja del Trabucador, on va ser atès per assegurar-se que no presentava complicacions.

L'incident ha ressaltat la importància de la ràpida intervenció dels cossos d'emergència en situacions de risc a la mar, garantint la seguretat dels que practiquen esports aquàtics a la zona.