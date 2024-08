La castellera ferida després de patir una caiguda a Vilafranca del Penedès ha estat operada i està estable

Casteller de la Diada de Sant Fèlix, 30 d'agost de 2024, a Vilafranca del Penedès, Barcelona, Catalunya - EP

La castellera menor que ha resultat ferida de gravetat aquest divendres durant la Diada castellera de Sant Fèlix, que s'ha celebrat en el marc de la Festa Major de Vilafranca del Penedès (Barcelona), ha estat intervinguda quirúrgicament i està estable.

Així ho ha explicat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en un comunicat, on ha dit que el pronòstic i l'evolució de la menor no es podran saber fins que no passin de 24 a 48 hores des del moment de l'atenció mèdica.

La menor ha estat evacuada en helicòpter després de resultar ferida de gravetat cap a les 13.30 després de desplomar-se un 4 de 9 sense folre i patir un fort cop al cap.

El SEM ha mobilitzat fins al lloc dues unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat en què s'ha evacuat la menor fins a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Des de la família i la Colla Vella han demanat vetllar per la protecció de les dades personals de la menor i el "màxim respecte i prudència" respecte al succés i, per això, han informat que la informació rellevant sobre el cas serà informada pels seus canals oficials.