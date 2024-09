Tragèdia a Barcelona: mor una dona després de caure al soterrani de la Torre Glòries

Foto: EuropaPress

Una dona ha perdut la vida en un tràgic accident a la Torre Glòries, un dels punts més emblemàtics de Barcelona. L'incident ha tingut lloc quan la víctima va caure de forma accidental des d'una altura considerable i va morir al soterrani.

El succés ha passat al voltant de les 12.20 hores. Tot i la ràpida actuació dels equips mèdics i de rescat, que van arribar al lloc pocs minuts després, no es va poder fer res per salvar la vida de la víctima.

Segons informacions proporcionades per ElCaso.com , la policia ha obert una investigació per aclarir les causes de l'accident i determinar com la dona va poder caure des d'una altura tan significativa.

Hipòtesis i primeres investigacions

La policia de Barcelona està duent a terme una investigació exhaustiva per entendre els motius darrere d'aquesta tràgica caiguda. Segons les primeres hipòtesis, tot apunta que es va tractar d'un "accident laboral en el magatzem d'un arrendatari de la Torre", segons fonts consultadas per CatalunyaPress.

Les càmeres de seguretat de l'edifici i les declaracions dels testimonis seran claus per reconstruir els últims minuts abans de la caiguda i donar llum sobre els fets.