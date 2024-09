Greu accident a Avià: un nen de 9 anys és atropellat per un menor que després es va fugar

Mossos d'Esquadra - Arxiu - EP

Un nen de 9 anys es troba en estat greu després de ser atropellat dissabte a la nit al municipi barceloní d'Avià, a prop de Berga, per un cotxe conduït per un menor de 17 anys. Segons informa Diari de Girona , el jove conductor va fugir del lloc, però finalment va ser detingut pels Mossos d'Esquadra.

L'incident va passar al voltant de les 10 de la nit, durant les festivitats locals d'Avià, cosa que va atraure moltes persones als carrers. Després de l'atropellament, tots els actes festius van ser suspesos.

La víctima va ser atesa inicialment pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i va ser traslladada a l'Hospital de Berga. Un cop estabilitzat, el nen va ser derivat a la unitat de cures intensives pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on roman en estat greu.

El conductor del vehicle, que no tenia llicència, va ser localitzat per la policia a la zona de Cal Rosal i ara enfronta càrrecs per lesions per imprudència greu, abandó del lloc de l'accident, omissió de socors i conducció temerària. Segons l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, la zona de l'accident té un límit de velocitat de 30 km/h, cosa que agreuja la situació.

La inspectora de la Divisió de Recerca Viària dels Mossos, Elena Martínez, va declarar a RAC 1 que no es descarten més detencions relacionades amb l?accident. Se sospita que el jove conductor podria haver pres el cotxe d?un familiar i que altres amics podrien haver estat al vehicle en el moment de l?incident.