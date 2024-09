Detenen un home per ciberassetjament sexual a un menor a Tortosa

El ciberassetjament sexual és una forma de violència digital que s?ha intensificat amb l?auge de les xarxes socials i les plataformes en línia. Aquest tipus d'assetjament es manifesta a través de l'enviament de missatges no desitjats amb contingut sexual, la difusió d'imatges íntimes sense consentiment (conegut com a revenge porn) o la pressió per obtenir material sexual explícit. Afecta persones de totes les edats i gèneres, encara que les dones i els adolescents en són les principals víctimes.

Les conseqüències del ciberassetjament sexual són devastadores. Les víctimes solen experimentar ansietat, depressió, baixa autoestima i, en casos extrems, poden arribar a desenvolupar pensaments suïcides. A més, el dany psicològic s'agreuja a causa de la naturalesa pública i persistent del contingut a internet, on les imatges o missatges es poden compartir de manera il·limitada ia gran velocitat.

Combatre el ciberassetjament sexual requereix un enfocament multidimensional. És crucial l'educació en l'ús responsable d'Internet i el desenvolupament de l'empatia digital. També cal un marc legal robust que protegeixi les víctimes i castigui els agressors. Les plataformes digitals han d'assumir una responsabilitat més gran en l'eliminació de continguts nocius i en la implementació de mesures per prevenir aquests atacs.