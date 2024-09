Presó provisional per al detingut a Barcelona per matar la seva dona a Castelló

Arxiu - Mossos. Imatge de fitxer. - MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu

El jutjat de violència sobre la dona 4 de Barcelona, en funcions de guàrdia, ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut a Barcelona després de confessar haver matat la dona a Castelló.

En una interlocutòria, consultada per Europa Press aquest dimecres, han explicat que la causa està oberta per un delicte d'homicidi/assassinat.

El detingut, que era als calabossos de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Corts, ha estat conduït fins als jutjats cap a les 9.30 hores.

No tenia protecció

La dona assassinada i el detingut havien estat parella "almenys des del 2020", segons la interlocutòria, ja que al maig d'aquell any consta un primer atestat policial entre l'investigat i la morta.

També hi ha denúncies a l'octubre del 2020 per maltractaments; per amenaces el 5 de febrer de 2021; per trencament de condemna el 23 de març del 2022, i per un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa el 8 de març del 2023.

Tot i aquest historial, la dona no tenia vigent una ordre de protecció i seguia mantenint una relació "intermitent" amb el seu marit, que van reprendre per última vegada el 28 d'agost d'aquest any, encara que ja no convivien junts.

El crim masclista

Els fets es remunten diumenge a la nit al dilluns 2 de setembre, quan l'home va apunyalar diverses vegades la seva parella al seu domicili de Castelló, com ha reconegut en seu judicial, i li va provocar la mort.

Posteriorment, va sortir del domicili emportant-se el ganivet que va tirar en un lloc que no recorda però a prop del domicili de la morta, i va agafar un tren amb destinació a Barcelona.

Va ser en arribar a l'estació de Sants quan es va acostar a uns agents dels Mossos d'Esquadra i els va confessar els fets.

Al·lega que estava begut

L'autor confés ha al·legat que al moment del crim estava begut i que és consumidor de metadona i de substàncies estupefaents.

Tot i això, la magistrada ha precisat en la interlocutòria d'ingrés a la presó que "no presenta cap alteració que li impedeixi conèixer l'abast dels fets que va relatar a comissaria i en aquest Jutjat de violència sobre la dona en funcions de guàrdia".

A més, tenint en compte les denúncies presentades per la dona, la pena pot oscil·lar entre els 10 anys de presó, si es determina que va ser un homicidi, fins als 25, en cas d'assassinat.