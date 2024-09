Justícia aparta un pres condemnat per homicidi de la cuina de la presó de Ponent (Lleida)

Arxiu - Centre Penitenciari Ponent (Lleida) - CONSELLERIA DE JUSTÍCIA - Arxiu

La Conselleria de Justícia ha retirat de forma preventiva un pres condemnat per homicidi destinat a la cuina del centre penitenciari de Ponent (Lleida), segons han explicat fonts del departament.

Les mateixes fonts han detallat que, a més d'apartar-lo, "s'està revisant el sistema per reforçar al màxim les mesures de seguretat" a les presons catalanes, així com els criteris que s'han seguit fins ara a l'hora de destinar els presos als tallers del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).

La Conselleria de Justícia ha pres aquesta mesura després que 'El Segre' avancés aquest dimecres que el pres, apartat de la cuina de la presó de Ponent després de l'assassinat al març de Núria López, la cuinera de Mas d'Enric (Tarragona) , tornés a aquest lloc el 28 d'agost, malgrat que sobre ell pesa una condemna de 15 anys de presó per matar punyalades una persona a Barcelona el 2018.

Ho comparen amb el crim de Mas d'Enric

Després de conèixer-se aquesta notícia, el sindicat CSIF va assenyalar la direcció del centre en un comunicat en què reconeixia que, si bé "el risc zero no existeix a l'àmbit penitenciari", la seva responsabilitat és minimitzar-lo.

Al document consultat per Europa Press reiteraven que els reus que compleixen condemna per delictes de sang, amb un historial de violència penal o penitenciària o que pateixin patologies psiquiàtriques no han de tenir accés a destinacions de risc potencial, com és la cuina d'una presó.

A més, en aquest cas concret, des del sindicat assenyalen similituds entre el perfil de l'intern apartat de la cuina de la presó de Ponent i el que va assassinar Núria López: "Tots dos han estat condemnats per assassinat, han comès faltes, han rebutjat en algun moment el seu programa de tractament i han estat expulsats d'altres destinacions”.

CSIF també ha assegurat que el CIRE "prioritza els seus interessos empresarials sobre els criteris de rehabilitació i reinserció per als quals va ser creat" amb l'objectiu, segons el sindicat, d'atorgar més permisos als presos i sosté que es basa en l'avaluació de la eina RisCanvi, que considera els presos d'aquest perfil com de risc baix de violència, una prova evident de la seva ineficàcia.