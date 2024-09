La jutgessa deixa en llibertat amb mesures Rafa Mir

El futbolista del València CF Rafa Mir en arribar als Jutjats de Llíria, d'on ha sortit en llibertat amb mesures cautelars després de declarar per una presumpta agressió sexual - Rober Solsona - Europa Press

La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 8 de Llíria (València), que està en funcions de guàrdia, ha decretat aquest dimecres a la tarda la llibertat provisional amb mesures cautelars del futbolista del València CF Rafa Mir i un altre home detingut per presumptament agredir sexualment dues dones.

Durant les compareixences de presó convocades d'ofici per la magistrada, cap de les parts personades en el procediment no ha sol·licitat la mesura de presó preventiva per als arrestats, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

La titular del jutjat ha adoptat les mesures cautelars instades pel Ministeri Fiscal. D'aquesta manera, ha imposat a Rafa Mir la retirada del passaport i la prohibició de sortida de territori nacional, juntament amb compareixences setmanals a la seu judicial i la prohibició de comunicació i d'aproximació a menys de 500 metres respecte de les dues denunciants.

El futbolista queda investigat inicialment, i sense perjudici de qualificació ulterior, per un delicte d'agressió sexual amb accés carnal de l'article 179 del Codi Penal.

Per part seua, l'altre detingut queda investigat per un delicte d'agressió sexual sense accés carnal de l'article 178 del Codi Penal, i la magistrada li ha imposat com a mesura cautelar la prohibició de comunicació i d'aproximació a menys de 500 de les dues denunciants i compareixences quinzenals a seu judicial.

El futbolista ha sortit de les dependències judicials a Llíria cap a les 17.45 hores i ha pujat en un cotxe on anaven uns familiars. Mir va ser arrestat dilluns després d'una denúncia interposada per una dona per presumpta agressió sexual. Un dia després va ser detingut l'altre home per la suposada relació amb aquests fets.

La denúncia la va interposar una dona de 25 anys que va manifestar haver patit una agressió sexual juntament amb una altra jove, de 21, al domicili particular de Rafa Mir.