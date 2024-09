Mor un motorista després de patir un accident a Sarrià-Sant Gervasi

Foto: EuropaPress

Un motorista de 50 anys ha mort aquest divendres en un accident de trànsit al carrer Terré, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.

En un comunicat aquest divendres, l'Ajuntament ha explicat que l'incident ha passat cap a les 10.00 hores, i que, arran d'un xoc amb un turisme, el motorista s'ha colpejat amb un arbre i ha mort com a conseqüència de les ferides.

Fins al lloc dels fets, s'han traslladat dotacions del Sistema d'Emergència Mèdiques (SEM) i de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

També s´ha activat el Centre d´Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb) per oferir atenció a la família de l´home.

Aquesta és la sisena víctima mortal per sinistre de trànsit aquest any a la ciutat de Barcelona, i el consistori ha lamentat la mort d'aquest ciutadà i ha traslladat el condol a la família i als amics, reafirmant el seu compromís de continuar treballant per reduir les víctimes de trànsit.