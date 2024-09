Els Bombers estabilitzen l'incendi forestal de Porrera

Foto: EuropaPress

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat a les 10:22 hores l’incendi forestal de Porrera, que va començar ahir a les 15:56 hores. Ara es continua treballant per repassar el perímetre i evitar possibles punts calents amb 11 dotacions, totes terrestres.

Pel que fa a l’incendi de Cabacés, continua actiu. Durant la nit, l’objectiu dels Bombers de la Generalitat ha estat prioritzar la cua i el flanc dret de l’incendi per poder protegir la Serra de Montsant. La intensitat del vent ha baixat i això ha permès treballar de manera efectiva amb vehicles d’aigua i eines manuals.

A hores d’ara, s’han activat al lloc 74 dotacions terrestres, entre les quals hi ha vehicles d’aigua i de comandament. A més, hi treballen 14 mitjans aeris entre els quals hi ha: 5 helicòpters bombarders, 2 de comandament, 1 helicòpter de rescat, 2 avions de vigilància i atac (AVA). També, per a aquest incendi, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha enviat 2 hidroavions canadair i 2 helicòpters bombarders.

Ja s’ha suspès la restricció d’accés al Parc Natural Serra de Montsant, tot i que igualment es recomana evitar la mobilitat a la zona de l'incendi per facilitar la tasca dels efectius.

Pel que fa a la xarxa viària, s’ha restablert la circulació a la carretera TP-7403, però continua tallada la T-702 entre la Vilella Baixa i Cabacés.

Segons ha informat el cos d'Agents Rurals, ambdós incendis haurien estat causats per una línia elèctrica. A Cabacés es calcula una superfície cremada d’unes 110,80 hectàrees. Del total: 108,61 ha són forestals i 2,19 ha agrícoles. Mentre que a Porrera, es calcula una superfície afectada de 14,20 hectàrees. Del total: 13,72 ha són forestals i 0,48 ha agrícoles.

Per la seva banda, Protecció Civil manté el pla INFOCAT en fase d'alerta i està fent seguiment dels incendis del Priorat des del CECAT i des del Centre de Comandament Avançat (CCA) amb personal de l’Operativa Territorial de Protecció Civil. També es manté activat un equip logístic de la Creu Roja per avituallar el CCA. Es recomana a la ciutadania no acostar-se a la zona dels incendis per facilitar la tasca dels serveis d'emergències.

Segons dades del Meteocat, el vent de mestral comença a imposar-se a la zona de l'incendi del Priorat, tot i que bufarà amb menys força que ahir. En ser un vent de terra farà baixar la humitat.

En aquest dispositiu també treballen efectius dels Mossos d’Esquadra i els Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF).