La dona que va denunciar Hugo Mallo per agressió sexual diu que va sentir "por i inseguretat"

Un moment del judici al futbolista. Foto: TSJC

Carme Coma, la dona que va denunciar l'exjugador del Celta de Vigo, Hugo Mallo, per abús sexual, ha parlat per primer cop sobre la seva experiència i el procés judicial que va culminar amb la condemna del futbolista.

En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, Coma va detallar com es va sentir després dels fets i l'impacte que va tenir a la seva vida. La sentència, que es va fer pública el passat dijous 12, imposa a Mallo una multa de 20 mesos, així com una indemnització de 1.000 euros pels danys morals patits per Coma.

