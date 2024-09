Tres joves es colen en una escola de Girona i deixen ferit un nen de 13 anys

Escola La Salle, a Girona - EP

Aquest dijous al migdia un incident violent ha sacsejat l'escola La Salle de Girona, ubicada al barri de l'Eixample. Tres joves, de 19 i 20 anys, es van colar a l'interior del centre escolar, on van causar destrosses que van acabar ferint un menor de 13 anys. Els Mossos d'Esquadra ja investiguen els fets, que han generat gran alarma a la comunitat.

Segons informa Ser Catalunya , els tres detinguts, dos nascuts a l'Iraq i un a Berlín, tots amb documentació alemanya i d'origen iraquià, van accedir al centre i van pujar al primer pis. Allí, van començar a copejar els vidres d'una classe fins a trencar-los. Va ser en aquell moment quan un alumne que no tenia relació amb l'incident va resultar ferit pels fragments de vidre i va haver de ser traslladat a un centre mèdic on va ser atès per talls lleus. Afortunadament, el menor és fora de perill i no s'han registrat més ferits.

Els tres joves van ser arrestats per la policia quan intentaven fugir del lloc. Tot i que no han revelat les seves intencions en entrar a l'escola, sí que han indicat que s'allotjaven en un hotel de Calella, encara que no han explicat com van arribar a Girona.

La investigació ha estat assumida per la Unitat de Recerca de la comissaria de Girona. Els detinguts estan sota custòdia policial en espera que es decideixi si passaran la nit a les cel·les o si seran posats en llibertat mentre el cas segueix el seu curs judicial.