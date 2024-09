Detingut un entrenador de futbol base a Lleida per presumpte assetjament sexual a menors

Arxiu - Recurs d'una detenció dels Mosos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu

Els agents de la Divisió de Recerca Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial de Ponent (Lleida) han detingut un entrenador de futbol base de 22 anys a Lleida per presumpte assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials.

La detenció s'ha produït després que dos menors denunciessin que estaven patint assetjament a través de les xarxes i aplicacions de missatgeria instantània per part del que havia estat l'entrenador d'un d'ells, que els havia demanat fotografies de caràcter eròtic i sexual, en alguns casos, mitjançant coaccions.

Els investigadors van trobar indicis que hi podria haver altres menors que també haurien estat víctimes d'assetjament per part d'aquesta persona i que un hauria rebut una oferta de diners a canvi de les imatges sol·licitades, per la qual cosa van procedir a la seva detenció.

Al registre voluntari al seu domicili, els agents van decomissar el seu ordinador personal que, juntament amb el seu telèfon mòbil, intervingut en el moment de la detenció, serà analitzat pels investigadors.

Els Mossos no descarten rebre més denúncies durant els propers dies contra aquest jove a qui atribueix un delicte contra la llibertat sexual i que el 2022 ja va ser detingut per altres fets similars.