Una dona crema els llavis i les parts íntimes de la seva fillastra per orinar-se al llit

Escena del crim amb un mapa de l'Índia - TheaDesign de Getty Images

Una madrastra presumptament va cremar els llavis, les galtes, el coll i les parts íntimes de la seva fillastra de 5 anys amb unes tenalles calentes després que la nena orinés al llit. L'incident va tenir lloc divendres a la tarda al voltant del migdia a la zona de Kasarwadi de Hatkanangale Taluka a Kolhapur, Maharashtra (Índia), a l'apartament llogat de la parella.

Quan el pare de la menor, Shubham Mokindrao Magare, es trobava fora de la feina, l'acusada, Pooja Shubham Magare, suposadament va colpejar la nena per orinar al llit. No obstant, no es va aturar allà, Pooja després va escalfar les tenalles i va cremar la nena, provocant-li greus cremades als llavis, les galtes, el coll i les parts íntimes.

En tornar de la feina, Shubham va trobar la seva filla plorant de dolor per les cremades. Immediatament la va portar a un hospital privat i després va presentar una denúncia a la comissaria de policia de Shiroli contra la seva dona, al·legant que la seva filla havia estat torturada.

Segons els informes, aquest és el segon matrimoni de Shubham i Pooja, i la parella viu a una casa llogada a Kasarwadi amb els seus dos fills. Tots dos són fills dels seus primers matrimonis.

Després de la denúncia, la policia de Shiroli va registrar un cas contra Pooja Magare i la van detenir.