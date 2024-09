Detingut un menor per una agressió homòfoba durant la Festa Major del Poblenou

Guàrdia Urbana de Barcelona arxiu REMESA / HANDOUT per GUÀRDIA URBANA

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un menor per agredir un jove amb cops i insults homòfobs durant la Festa Major del Poblenou. Segons informa el diari El Caso , la detenció es va produir diumenge a la matinada, quan la policia feia un operatiu per desallotjar els carrers. Va ser llavors quan la víctima i els seus acompanyants van informar els agents sobre els fets, cosa que va permetre localitzar el presumpte agressor.

L'incident es va agreujar durant la detenció

Segons el relat proporcionat per l'Ajuntament a l'Agència Catalana de Notícies, la situació es va tensar encara més quan la policia va intentar aturar l'agressor. El menor va trencar una ampolla de vidre i es va quedar amb un tros a la mà, cosa que va augmentar el risc de l'enfrontament. Ara el detingut enfronta càrrecs per un delicte de lesions agreujat per un delicte d'odi.

Augment de les agressions homòfobes a Catalunya

Aquest nou cas se suma a una tendència preocupant a Catalunya, on les agressions homòfobes han augmentat un 27,8% el 2023 respecte a l'any anterior, segons dades de l'Observatori Contra la LGTBI-fòbia presentades el 18 de juliol passat. El 2022 es van registrar 303 incidents a tot el territori, amb Barcelona concentrant el 70% dels atacs.

L'informe de l'Observatori també revela que gairebé la meitat de les agressions homòfobes (47,1%) tenen lloc els caps de setmana i en espais públics. Els mesos de més incidència són juny i juliol, sent els homes gais els més afectats, representant sis de cada deu víctimes dins del col·lectiu LGTBI. Tot i això, l'informe també subratlla l'augment de la transfòbia, amb una quarta part de les agressions adreçades a persones trans, especialment dones.

Compromís de l'Ajuntament de Barcelona

Davant d'aquesta preocupant situació, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va instar durant el Dia de l'Orgull LGTBI a continuar lluitant contra qualsevol agressió homòfoba a la ciutat. Com a part de les iniciatives per combatre aquest tipus de delictes, l'Ajuntament ha impulsat el programa "Orgull Barcelona", que durant les celebracions del Dia de l'Orgull va incloure diverses activitats per visibilitzar la pluralitat del col·lectiu LGTBI i promoure la convivència a la ciutat.

Aquest incident torna a posar en relleu la necessitat de continuar combatent l'odi i la discriminació en totes les seves formes, especialment en un moment en què les xifres demostren un preocupant augment de la violència contra el col·lectiu LGTBI.