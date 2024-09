Pena de presó per a l'acusat de matar un home a Terrassa

En els darrers mesos, els apunyalaments, tant amb ferits com morts, han guanyat protagonisme en el debat sobre la inseguretat a Catalunya, superant fins i tot el problema de la multireincidència. Un exemple clar és l'aparició a la xarxa social X del compte "L'apunyalòmetre", que ofereix un recompte diari d'incidents amb víctimes d'arma blanca.

Segons les últimes dades disponibles, a l'agost es van registrar 46 apunyalaments al territori, amb un saldo de 43 ferits i tres morts. Tot i això, altres fonts eleven la mitjana d'aquests successos a dos per dia.

En aquestes dades conegudes ara, s'inclouen avisos rebuts com a alerta al 061 amb persones amb ferides incisives, però si la persona ferida no és atesa per una ambulància i sanitaris, i ella mateixa es presenta en un centre mèdic o fins i tot marxa de la zona dels fets abans de l'arribada del SEM, evidentment, tampoc no es comptabilitza en aquest recompte.

Segons les dades recollides pel digital ElCaso , durant els 31 dies del mes passat, es va tenir constància de prop de 50 apunyalaments en fets aïllats repartits per tot el país. D'aquests incidents, tres van acabar amb víctimes mortals, a Calafell, Badalona i Arenys de Mar.