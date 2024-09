Un nen britànic de 15 anys lluita per la seva vida després de gairebé ofegar-se en un parc aquàtic de Mallorca

Un adolescent britànic va resultar greument ferit després d'un incident en un parc aquàtic de l'illa espanyola de Mallorca. Se sap que el nen, de 15 anys, va estar a punt d'ofegar-se a una de les piscines de l'Hidropark de la localitat d'Alcúdia, al nord del país, a primera hora d'aquesta tarda.

Els mitjans locals van informar que "es va colpejar el cap" i després va ser traslladat d'urgència a l'hospital en estat crític. La Guàrdia Civil va escortar l'ambulància per garantir que arribés a l'hospital com més aviat millor.

El diari local Crónica Balear va informar que el nen "va quedar inconscient al caure per un dels tobogans i es va colpejar el cap". "El nen, com a resultat del xoc, va quedar inconscient i una vegada que va arribar a la piscina, se'n va anar al fons", afegeix.

També es va afirmar que els serveis d'emergència "van començar a reanimar el nen" al lloc i que "van recuperar el pols", però va romandre inconscient.

La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Son Espases després de l'incident que va tenir lloc avui cap a les 16.00 hores.

"Ràpidament els socorristes ho han rescatat de l'aigua. En pocs minuts s'han acostat al lloc de l'accident agents de la Policia Local, Guàrdia Civil, una ambulància medicalitzada del SAMU 061, un vehicle d'intervenció ràpida (VIR) i una ambulància sanitada de Falck ", assenyala l'informe.

"En arribar, els treballadors sanitaris van començar a reanimar el nen. Ha recuperat el pols, però continuava inconscient, i per això han decidit activar l'alerta verda per traslladar-lo el més ràpidament possible en ambulància a l'Hospital Universitari de Son Espases", recull el diari britànic Metre.