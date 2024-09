Expulsen del país dos delinqüents multireincidents de Platja d'Aro i Lloret de Mar

Foto: Policia Nacional

Agents de Policia Nacional van tenir coneixement a través de la cooperació policial amb la Policia Local de Platja d'Aro, de l'existència d'un ciutadà estranger, el qual havia estat detectat a la localitat en companyia d'altres que comptaven amb nombrosos antecedents.

Després de comprovar que aquest estava en situació irregular a Espanya, amb una ordre d'expulsió dictada per la Subdelegació de Govern a Madrid i li constaven detencions per delictes de violència de gènere, lesions, atemptat a agent de l'autoritat, conducció temerària i resistència i desobediència, es va posar en marxa un dispositiu per a la seva localització de manera conjunta amb Policia Local de Platja d'Aro.

Un cop localitzat l'individu, es va procedir a detenir-lo i traslladar-lo al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona (CIE) per ordre del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia, en el qual va romandre fins que es va materialitzar l'expulsió al seu país d'origen.

A la mateixa setmana ia la localitat de Lloret de Mar , es va aconseguir la detenció d'un altre ciutadà al qual constava un expedient d'expulsió, buscat al seu país d'origen per complir una pena de 8 anys de presó per un altre delicte.

S'intentava localitzar-lo per sembrar el pànic el 10 de gener passat, quan va amenaçar amb una arma de foc tota persona que es creuava amb ell a la zona de Fanals (Lloret de Mar), dificultant la seva localització el fet que comptava amb una identitat falsa.

Els veïns de la zona van alertar massivament el 112 de l'incident, però en arribar la policia autonòmica i local al requeriment, el ciutadà ja no era al lloc.

Finalment i després de diverses investigacions, va poder localitzar-lo i procedir a la seva detenció, sent també traslladat al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona (CIE) per ordre del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia, al qual va romandre fins que es va materialitzar l'expulsió al país d'origen.

Tots dos ciutadans van ser traslladats fins a Madrid, on van ser expulsats via aèria per la Unitat Central d'Expulsions i Repatriacions (UCER).

La bona coordinació entre tots els cossos policials que operen a Catalunya ha aconseguit que la mesura d'expulsió es dugués a terme amb èxit.

La tasca dels grups d'estrangeria, en aquest cas els Grups Operatius d'Estrangers de la Comissaria de Sant Feliu de Guixols i de Lloret de Mar de Policia Nacional, s'enquadra dins de l'objectiu de la Policia Nacional de expulsar ciutadans estrangers irregulars, que compten amb antecedents policials i condemnes judicials.

La “multireincidència” és un objectiu prioritari de tots els cossos policials, davant de ciutadans que menyspreen tots els valors socials i han fet de la delinqüència el seu mode de vida.