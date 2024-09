Un home s'escapa d'un cotxe patrulla dels Mossos saltant per la finestra

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Argelaguer (Garrotxa) un home de 29 anys amb diverses ordres d'arrest pendents. El detingut va protagonitzar una fugida digna de pel·lícula el 27 d'agost passat, quan va aconseguir escapar saltant per la finestra d'un cotxe patrulla mentre era traslladat des de l'hospital de Palamós a la comissaria de la Bisbal d'Empordà, segons ha publicat Diari de Girona.

L'home, que havia estat arrestat després d'un dispositiu policial en resposta a ordres judicials, es va lesionar intencionadament al braç mentre estava sota custòdia. Com a resultat, els agents el van portar a l'hospital, on se li va fer una intervenció. Aprofitant que no estava emmanillat després de l'operació, el detingut va escapar per la finestra del vehicle policial i va deixar enrere els agents.

La unitat d'investigació dels Mossos es va engegar immediatament i va localitzar el fugitiu a Argelaguer dies després. Durant l'intent de captura, l'home va intentar fugir pujant a una teulada, cosa que va obligar els agents a activar un dispositiu de rescat amb l'ajuda dels Bombers.

Finalment, després d'un procés de mediació, l'home va baixar voluntàriament de la teulada i va ser arrestat, i va ser traslladat a la comissaria d'Olot.