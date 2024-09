Un expolicia de Tarragona accepta 2 anys de presó per quedar-se amb els diners de les multes

Imatge de recurs de la Guàrdia Urbana de Tarragona - Tarragona.cat

Un agent que va treballar a la Guàrdia Urbana de Tarragona entre novembre del 2018 i octubre del 2020 ha acceptat una pena de 2 anys de presó per quedar-se amb els diners de les multes i ocultar els butlletins de denúncia a la taquilla de la comissaria.

A la sentència de conformitat de la Secció 2 de l'Audiència de Tarragona, consultada per Europa Press, queda provat que mentre va estar adscrit a la Unitat de Trànsit ia la Unitat de Vigilància de Platges, "amb ànim d'obtenir un il·lícit enriquiment patrimonial i valent-se del càrrec i de les funcions que li eren encomanades, va incorporar al seu patrimoni els imports de les multes que imposava".

L'acusat sancionava principalment conductors estrangers, que abonaven les multes en efectiu ia la via pública amb la reducció del 50%, sense que l'acusat procedís, com estableix la normativa, a donar comptes al responsable ia ingressar aquestes sumes de diners, que fan un total de 600 euros, al compte bancari de la Base de Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona.

L'acusat ha acceptat una pena d'1 anys i 3 mesos de presó i 1.350 euros de multa i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic durant 2 anys i 3 mesos pel delicte continuat d'infidelitat a la custòdia de documents i 9 mesos de presó i 675 euros de multa per un delicte continuat de malversació de cabals públics i inhabilitació durant 1 anys i 6 mesos i, en concepte de responsabilitat, ha d'indemnitzar l'Ajuntament de Tarragona amb 600 euros.

Tot i això, no ingressarà a la presó, ja que abans del judici va consignar 800 euros --un fet que ha estat valorat com una atenuant de reparació del dany-- i no té antecedents computables, de manera que la pena privativa de llibertat queda suspesa amb la condició que no delinqueixi en el termini de dos anys.