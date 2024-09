Desarticulada una banda que introduïa cocaïna a Espanya dins d'alvocats

Fotomuntatge d'uns alvocats i cocaïna - majo1122331 de Getty Images, MSPhotographic de Getty Images

Agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, en el marc de l'operació conjunta Kindgreek, han aconseguit desmantellar una important organització criminal finalitzant amb la detenció de sis persones i amb el decomís de 230 quilograms de cocaïna en total, han informat aquest divendres sengles Cossos en una nota de premsa.

L'inici de l'operació va tenir lloc el febrer del 2024, quan els agents que han desenvolupat la investigació van detectar una empresa, amb seu a la localitat de Valdemoro, que va començar a fer una sèrie d'importacions sospitoses des de Sud-amèrica.

Els agents van aconseguir identificar el titular de l'empresa i les persones que hi feien els transports de la fruita a Madrid, uns d'origen espanyol i altres originaris de República Dominicana, que suposadament es dedicaven a la importació i posterior venda d'aquesta mercaderia, que principalment eren alvocats.

En el marc de la mateixa investigació, es va detectar també que aquesta empresa va introduir igualment diversos contenidors via marítima per ports de Portugal i Holanda, destacant el mes de juliol del present any la confiscació de 109 quilograms de cocaïna al port de Rottherdam (Holanda ) ocults entre un enviament d'alvocats, el destí final del qual era Madrid.

Després d'intensificar les vigilàncies sobre diversos importadors a la Comunitat de Madrid, es va descobrir que, després de cada enviament aeri, la mercaderia era guardada en un magatzem i es retirava la fruita que portava la droga, distribuint la resta en fruiteries.

Finalment, el 13 de setembre els agents van interceptar un nou enviament de l'empresa investigada, on es declarava la importació de dues tones d'alvocats i on els investigadors van aconseguir localitzar 121 quilograms de cocaïna.

Com a conseqüència d'aquesta troballa, els agents dirigits pel jutge Adolfo Carretero Sánchez, titular del Jutjat número 47 de Madrid, i amb la cooperació la Fiscalia Antidroga, van vigilar la mercaderia fins a la destinació a la nau de Vallecas on l'organització va tornar a guardar la fruita.

Després d'una vigilància de la nau, es va observar l'accés de diversos dels investigats a l'interior, que van obrir la mercaderia a la recerca de la droga, la qual ja es trobava en poder de les Forces i els Cossos de Seguretat en haver estat extreta amb anterioritat. En aquests moments d'incredulitat dels membres de l'organització, es va procedir a detenir-los, tractant-se de quatre homes.

Posteriorment, dos més van ser detinguts a Barajas, entre ells l'administradora de l'empresa importadora, quan intentaven abandonar el país. Els detinguts, sis persones de nacionalitat espanyola i dominicana, han passat a disposició judicial decretant l'ingrés a la presó dels principals encausats, i l'esmentada organització criminal queda desarticulada.