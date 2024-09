Apareix un cadàver a la platja del Bogatell de Barcelona | Mossos d'Esquadra

Un cadàver va aparèixer aquest divendres a la nit a la platja del Bogatell de Barcelona sense indicis de criminalitat, han informat els Mossos d'Esquadra aquest dissabte a Europa Press.

La policia catalana va rebre l'avís cap a les 21.20, mentre se celebraven concerts de les festes de la Mercè.

Les causes de la mort, encara per determinar, no responen a una mort criminal, per la qual cosa s'obren les hipòtesis sobre un possible infart o un desmai per embriaguez, entre d'altres.