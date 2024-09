Mor el conductor d'una furgoneta en un xoc a la B-23 a Sant Joan Despí | SEM

El conductor d'una furgoneta de 33 anys ha mort aquest diumenge en un accident de trànsit al punt quilomètric 5 de la B-23 a Sant Joan Despí (Barcelona), en sentit Martorell.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 6:44, després que, per causes que s'investiguen, han col·lisionat per encalç un turisme i una furgoneta, provocant la mort del conductor i únic ocupant de la furgoneta, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

El difunt, veí d'Argentona (Barcelona), és la víctima mortal número 95 en accidents de trànsit a la xarxa de carreteres interurbanes de Catalunya aquest any.

La via s'ha tallat en sentit Martorell fins a les 7:14, després s'ha obert un carril per circular i, a partir de les 10:18, la situació s'ha normalitzat.

S'han activat quatre patrulles dels Mossos, quatre ambulàncies i l'equip de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).