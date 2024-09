Investiguen la mort d'una nena atesa a l'Hospital de Figueres

Investigen la mort d'una nena atesa a l'Hospital de Figueres | Europa Press

El jutjat d'instrucció i primera instància 8 de Figueres (Girona) en funcions de guàrdia ha obert una investigació per la mort d'una menor atesa a l'Hospital de Figueres, i les diligències prèvies no s'adrecen per ara contra cap persona ni entitat.

Segons ha informat el TSJC en un comunicat, els pares van denunciar dimecres la mort de la seva filla a l'hospital la nit anterior, uns fets dels quals el jutjat no tenia coneixement perquè no era una mort judicial.

En rebre la denúncia, la jutgessa va acordar obrir diligències i demanar informació clínica, i aquest dijous va ordenar practicar l'autòpsia.

El jutjat està pendent dels resultats de l'autòpsia per conèixer les causes de la mort.

Fonts de la Regió Sanitària de Girona del CatSalut han explicat a Europa Press que tenen constància de la denúncia i que han fet seguiment del cas des que va ocórrer la mort.

El CatSalut està pendent de les conclusions de l'autòpsia, s'ha posat a disposició de la justícia i ha afegit que el cas està sota investigació.