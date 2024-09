Investiguen un apunyalament a un agent dels Mossos durant la Mercè

Un vehicle dels Mossos. Foto: Mossos

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió amb arma blanca a un agent fora de servei la nit del dissabte 21 al diumenge 22 de setembre durant les festes de la Mercè de Barcelona, han informat fonts del cos a Europa Press.

Segons ha avançat aquest dilluns 23 El Periódico de Catalunya , el mosso va ser apunyalat en intentar impedir que dues persones robessin una dona a la rambla del Raval quan passaven 30 minuts de la mitjanit del passat diumenge 22.

Després de l'agressió, el policia va haver de ser atès en un centre de salut i en aquests moments els Mossos han obert una investigació per intentar aturar els sospitosos.

Les mesures anunciades recentment

Els Mossos d'Esquadra, juntament amb altres policies i seguretat privada, intensificaran controls en espais públics, d'oci nocturn i diürn, en transports públics i esdeveniments per controlar l'ús i la tinença d'armes blanques a partir de la setmana que ve, que acabarà quan s?acabi el problema d?aquest tipus d?armes a la via pública.

Així ho van explicar dijous passat 19 de setembre la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, amb el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, i el director general, Josep Lluís Trapero.

La consellera ha detallat que la policia catalana va crear el pla Daga el 2023, per interceptar armes a l'espai públic, però ara volen "fer un pas més", perquè la ciutadania sàpiga que no es poden portar armes blanques a la via pública sense justificació ni es poden exhibir.