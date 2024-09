Neutralitzat un home després de disparar contra Mossos de la comissaria de Reus | Europa Press

Els Mossos d'Esquadra han neutralitzat aquest dimarts de matinada un home de 52 anys després de disparar contra mossos de la comissaria de Reus (Tarragona), i ha resultat ferit per un tret d'un agent que ha respost amb la seva arma reglamentària davant l'agressió, tot i que es descarten motivacions jihadistes.

Segons han explicat els Mossos d'Esquadra en un comunicat, dilluns al voltant de les 22.30 es va presentar un home a les dependències policials de Reus i va dir als agents que tenia la intenció de fer-se mal i volia que el matessin.

Els agents van trucar a una ambulància perquè el traslladessin a un centre psiquiàtric, però hores després, al voltant de la 1 ja de dimarts, l'home ha tornat a la comissaria, i en aquell moment els mossos han calmat l'home i han aconseguit que marxi pel seu propi peu.

No obstant això, cap a les 3.10 de la matinada, dos mossos que sortien de la comissaria s'han tornat a trobar amb la mateixa persona, vestida de manera diferent i amb una escopeta a les mans, i els agents s'han hagut de refugiar per alertar la resta de companys mentre l'home disparava.

La persona ha assolit amb l'escopeta a un dels agents --que no està ferit perquè portava un xaleco antibales--, i ambdós mossos s'han parapetat darrere d'un mur mentre li demanaven que llancés l'arma en diverses ocasions.

Un agent li ha disparat una vegada amb la seva arma reglamentària, en una actuació "amb congruència i proporcionalitat per repel·lir aquesta agressió" i després de repetir-li en diverses ocasions que llancés l'arma.

Els agents han registrat l'home després de detenir-lo: li han trobat una destral i han comprovat que l'escopeta era de bales de goma.

Els agents han activat una ambulància per estabilitzar-lo i traslladar-lo a un centre hospitalari, on ha quedat ingressat i detingut per atemptat contra agents de l'autoritat.