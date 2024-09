Troben el cadàver d'un home que havia desaparegut a Vandellòs

Vehicles dels Bombers. Foto: Bombers de la Generalitat

Els Bombers de la Generalitat van trobar, dimarts passat a la tarda 24 de setembre, el cos sense vida d'un home de 33 anys que havia desaparegut per la zona de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant .

Dilluns passat a la tarda es va posar en marxa un dispositiu de recerca per localitzar un home de 33 anys que havia desaparegut després de començar una caminada.

Els Bombers van tenir l'avís de la desaparició a les 18.23 hores per part del cos de Mossos d'Esquadra . Havien rebut la denúncia dels seus familiars de Salamanca que alertaven de no tenir contacte amb la víctima des de la tarda del dia 22. El cos policial, després de fer diverses comprovacions van localitzar el vehicle de l'home aparcat a prop del càmping Temple del Sol de l'Hospitalet Infant. A partir d'aquest punt, Bombers de la Generalitat va poder establir un sector de recerca i iniciar els treballs.

Durant les primeres hores de la nit, es van activar 12 dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat amb personal del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) de la base de Valls, del Grup Canino de Recerca (GRCR), del Grup Operatiu de Suport ( GORD) amb drones i la Unitat de Comandament Mitjana (UCM). Ja ahir al matí, la investigació es va intensificar l'operatiu amb 20 dotacions i la incorporació de la Unitat de Mitjans Aeris amb un helicòpter i personal del GRAE de la base de Cerdanyola del Vallès i de la unitat GRAE subaquàtica. Al dispositiu d'investigació també van treballar coordinadament amb Salvament Marítim amb un helicòpter, efectius dels Mossos i de la Policia Local.

Les tasques de rastreig es van centrar a seguir les zones properes on hi havia el vehicle i el camí de ronda fins a Vandellòs. També van comprovar diferents punts de la costa, així com l'interior del túnel del tren pel qual es va demanar a Adif lentitud de pas mentre es feien les comprovacions. Finalment, ahir cap a les 15.22 hores a la tarda, efectius del GRAE des de l'helicòpter dels Bombers van notificar que havien visualitzat el cos d'una persona al fons d'un penya-segat, a uns 500 metres al sud de la platja del Torn. Es van aproximar al lloc per comprovar l'estat de la víctima i se'n va confirmar la mort.

Els Mossos d'Esquadra van activar la unitat de recerca i el seu grup de policia científica per aixecar el cos i procedir amb la identificació, així com per determinar les causes de la mort.