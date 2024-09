Cinc anys de presó per violar en grup una menor a Tarragona

L'acusat de participar en una violació grupal a una adolescent a Tarragona el 2015 ha acceptat una pena de 5 anys de presó i 4 anys i 11 mesos de llibertat vigilada com a autor d'un delicte d'agressió sexual a menor d'edat inferior a 16 anys amb les atenuants de drogoaddicció, reparació del dany i dilacions indegudes, segons la sentència.

La sentència de conformitat també li prohibeix acostar-se a una distància inferior a 500 metres de la víctima, el seu domicili, lloc de treball o qualsevol lloc freqüentat per aquesta i la prohibició de comunicar-s'hi durant 15 anys i haurà d'indemnitzar-la amb 30.000 euros per els danys morals causats, dels quals ja n'ha dipositat 15.000.

Dos procediments oberts

La sentència considera provat que el 15 d'agost del 2015 la víctima, que tenia 13 anys i estava tutelada per la Generalitat de Catalunya, es va escapar del centre d'acollida on residia i "va estar deambulant per la ciutat de Tarragona fins a arribar-hi al barri de Camp Clar i va consumir diversos porros".

La víctima, que pateix un trastorn, va mantenir relacions amb tres homes, uns fets que estan enjudiciats al Jutjat d'Instrucció 5 de Tarragona.

L'endemà, el 16 d'agost, va conèixer un grup de persones "a qui va explicar la seva situació: que estava fugada d'un centre d'acollida de menors i que no tenia on passar aquella nit" i aquestes li van dir que en coneixien una habitatge desocupat on podia quedar-se el temps que volgués.

En total, entre 8 i 10 homes, segons la sentència, la van acompanyar a aquest lloc i la van convidar a porros ia tabac fins que la menor va perdre la consciència i la van agredir sexualment, "fins que en un moment donat que van disminuir els efectes de les substàncies estupefaents els va dir que no volia continuar perquè no es trobava bé i que volia tornar al Centre de Menors”.

Hi havia 15 persones

En aquell moment, segons la interlocutòria, a la casa hi havia "almenys 15 persones", entre les quals hi havia l'acusat, que estava sota els efectes de les drogues amb les facultats intel·lectives i volitives lleument afectades.

Segons la sentència, aquestes persones li van dir "ara no ens pots deixar així" i van continuar violant-la entre cinc en una habitació.

L'acusat va presenciar aquests fets i va fer tocaments a la menor encara que, segons la sentència, "no va contribuir a facilitar que els individus que eren a l'habitació, la identitat dels quals no consta", violessin la noia.