Els Bombers confinen els veïns del barri de Valldan a Berga per un incendi

Arxiu - Camions dels Bombers de la Generalitat. Foto de fitxer. - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu

Els Bombers de la Generalitat han demanat el confinament dels veïns del barri de Valldan de Berga (Barcelona) "per precaució" per un incendi en una empresa que conté biomassa al polígon industrial, en què treballen des de les 15.48 hores amb 9 dotacions .

Així ho ha explicat Protecció Civil en un missatge a 'X', recollit aquest dijous, després d'anunciar que han posat en fase de prealerta el Procicat per aquest incendi.

A més, han demanat evacuar una empresa propera per precaució, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que no hi ha cap ferit.