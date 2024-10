Batalla campal a Besalú: 30 joves s'enfronten amb ganivets, pals i catanes

@mossos

Un violent enfrontament entre 30 joves amb armes blanques va sacsejar els carrers de Besalú dissabte passat a la nit, en un succés que podria haver acabat en tragèdia. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, els joves, procedents de Besalú, Olot i Banyoles, havien quedat prèviament per enfrontar-se, motivats per una disputa originada durant la festa major de Besalú la setmana anterior. Tot i que la baralla no va deixar ferits, el caos i la magnitud de l'incident van mantenir en suspens la comunitat.

L'alerta va arribar als Mossos al voltant de les 20.30 hores, que van enviar reforços d'ordre públic de l'ARRO i seguretat ciutadana al lloc dels fets, segons va reportar el portal Gironanoticies. En arribar, els policies van trobar que els implicats havien fugit pels carrers propers, encara que van aconseguir requisar un arsenal d'armes abandonades pels joves, entre les quals s'incloïen quatre ganivets de diferents mides, una catana, una cadena de bicicleta i dos pals de fusta.

Detencions i cerca de responsables

Tot i que no hi va haver ferits ni denúncies presentades, els Mossos d'Esquadra van detenir dos menors per desobediència a l'autoritat. Aquests joves, encaputxats, van intentar fugir quan els agents els van demanar que s'aturessin per ser identificats.

Els agents van aconseguir localitzar la majoria dels implicats a la zona de la parada d'autobusos de Besalú, on van identificar un total de 28 persones. Cap dels involucrats no estava ferit ni va voler interposar denúncies, segons fonts policials.

La policia ha obert una investigació per aclarir els motius d'aquest enfrontament multitudinari i determinar si n'hi ha més responsables.

Aquest greu incident posa de manifest la necessitat de reforçar la seguretat en esdeveniments i festivitats locals, especialment davant de possibles tensions entre grups de joves.