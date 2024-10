Investigació en marxa després de la caiguda d'un home des d'un balcó a Barcelona

Dos agents dels Mossos. Foto: Mossos

Els agents de la Unitat de Recerca de la comissaria de Ciutat Vella dels Mossos d'Esquadra investiguen la caiguda d'un home des d'un balcó al barri de la Barceloneta de Barcelona dimarts passat a la tarda 1 d'octubre, segons han informat fonts policials a Europa Press.

L'home s'ha precipitat des d'un segon pis i "la primera valoració és que no es tem per la vida", afegeixen les mateixes veus.

Segons ha publicat el digital El Caso, la caiguda s'hauria produït en el marc d'una baralla i si bé les fonts policials indiquen que "sembla que sí que hi va haver una baralla al pis", afegeixen que cal esperar que la investigació ho aclareixi.

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va haver de traslladar un home en estat greu a l'hospital . De moment, no hi ha detinguts, i els Mossos han d'esbrinar si l'home ha caigut durant la baralla, com han explicat alguns testimonis, o si ha estat empès per l'altre home que hi havia al pis del carrer dels Pescadors.

La investigació determinarà els fets i, presentat l'atestat al jutjat, si algun dels identificats serà imputat. El segon home també va resultar ferit i va ser atès per una ambulància del SEM. La policia catalana està analitzant l'incident per comprovar si s'han fet servir armes blanques, tal com han declarat alguns testimonis, que van alertar el 112 després de sentir crits a l'interior del pis.