L'activista LGTBI acusada d'agredir un mosso amb una bandera ho nega: "El meu pal estava partit"

La activista Janet Catalan se abraza con otra persona frente a la Ciutat de la Justícia de Barcelona antes del juicio oral en el que han pedido dos años de cárcel para ella por la presunta agresión a un mosso, a 2 de octubre de 2024 - EUROPA PRESS

El judici a l'activista LGTBIQ+ Janet Catalan, acusada de colpejar amb el pal d'una bandera un agent de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d'Esquadra durant una concentració contra la transfòbia el 16 de maig del 2022, s'ha celebrat aquest dimecres al Jutjat Penal 18 a la Ciutat de la Justícia de Barcelona ia la vista oral ella ha negat els fets: "El meu pal estava partit per la meitat".

La Fiscalia ha sol·licitat per a Catalan 2 anys de presó per un delicte d'aplanament d'establiment obert al públic i un altre de resistència en concurs amb un delicte lleu de lesions i ha demanat que indemnitzi el mosso amb 1.050 euros per presumptament copejar-lo davant de la Casa del Llibre de la Rambla Catalunya de Barcelona on es presentava el llibre 'Ningú neix en un cos equivocat', que el col·lectiu organitzador considerava transfob.

Amb Catalan hi ha un altre manifestant processat, per a qui el Ministeri Públic ha demanat un any de presó i 4.320 euros de multa per desobediència greu i per aplanament d'establiment obert al públic; mentre que el lletrat de la Generalitat de Catalunya, personada com a acusació pública, acusa només Catalan, per a qui ha demanat 6 mesos de presó i una multa de 600 euros per un delicte d'atemptat a l'autoritat i lesions lleus, així com una indemnització per a lagent de 1.265 euros.

"El meu pal estava partit"

Catalan s'ha desvinculat de l'entitat organitzadora de la protesta i ha assegurat que la manifestació, que es va iniciar a Plaça Universitat, es va desplaçar fins a la llibreria i que, en arribar, “hi havia tan pocs mossos que pensava que era més un control que un cordó" de la policia.

Alhora, ha afegit que si va accedir a l'interior del local va ser per la pressió exercida per altres manifestants, arribant a ser arrossegada, però va negar que ho fes per la força.

L'activista també ha negat que colpegés el mosso i ha explicat que, quan intentava agafar la seva bandera, que havia caigut als peus d'un agent, un altre, interpretant erròniament les seves intencions --en les seves paraules-- li va trencar el pal , de manera que ella no va poder ser la persona que el va colpejar amb un pal de gairebé tres metres, com sosté l'afectat: "El meu pal estava partit per la meitat. Si s'hi han fixat, hi havia més banderes".

A més, ha dit que els mossos no la van identificar immediatament, sinó que ho van fer "una bona estona després" i que, en aquell moment ja no portava el pal de la bandera.

Per part seva, l'altre acusat ha manifestat que es va incorporar tard a la manifestació i que "en cap moment" va accedir a l'interior de la Casa del Llibre ni va protagonitzar cap incident.

La presumpta agressió

L'agent de la Brimo que presumptament va rebre el cop per part de Catalan ha declarat que, quan van arribar a la llibreria, uns 50 manifestants estaven molt a prop, a uns 30 metres de l'entrada de l'establiment, per la qual cosa ell i 4 companys més van interposar per evitar que hi accedissin, però "van intentar entrar de males maneres, amb cops, amb puntades de peu, amb insults" cap als policies, intentant trencar la línia de contenció.

Ha dit estar 100% segur que Catalan va ser la persona que li va clavar un cop al coll amb el pal d'una bandera perquè la tenia davant i instants abans li havia intentat arrabassar: "La vaig veure directament. Era la persona que estava més activa davant meu".

L'impacte li va causar lesions al coll, que no quedava protegit per l'armilla antitrauma, i li va provocar dolor i entumiment, símptomes que van durar, segons ell, aproximadament un mes i mig.

L'interior de la llibreria

El director de seguretat de La Casa del Llibre ha dit que va trucar als Mossos perquè els manifestants pretenien interrompre l'acte i cridaven "Fora policia, cremem la llibreria", que la seva actitud era, en les seves paraules, manifestament violenta, arribant a témer que cremen, almenys, els exemplars exposats del llibre esmentat, i ha dit no recordar si cridaven proclames contra la transfòbia.

En la mateixa línia, un sergent de Mossos ha corroborat que va haver de demanar reforços i que, en veure aquesta segona furgoneta, els manifestants allà congregats "van decidir que era el moment de fer la connexió més agressiva" i 4 o 5 persones -- entre les quals figuren els dos acusats- van aconseguir sobrepassar la línia policial.

La presentadora de l'acte ha expressat que, en aquell moment, un mosso li va demanar que interrompés la presentació, que el públic --unes 100 persones-- desallotgés l'espai i que la policia els va dir tant als dos autors del llibre com a ella que no sortissin i van decidir baixar la persiana de la botiga, romanent a l'interior uns 45 minuts fins a ser escortats posteriorment fins a un restaurant.

Un dels participants a la concentració ha declarat que la protesta va transcórrer de forma pacífica, amb una asseguda a l'exterior, excepte per "un petit intent d'entrada", a què s'ha referit com l'únic moment de tensió i ha dit que no va veure l'agressió que atribueixen a Catalan i que el sorprendria molt aquest tipus d'actitud perquè mai no l'ha vist posar-se violenta.

"Quan la van fer fora de la llibreria vaig veure que es desestabilitzava i que perdia una mica d'alçada, com si fos un avió", ha dit sobre l'activista LGTBIQ+ un altre dels presents, que ha reconegut que la va veure entrar, però ha assegurat que la processada va aprofitar un forat a la barrera policial per accedir i que no ho va fer per la força.

Les defenses han demanat l'absolució de tots dos, ja que al·leguen que no van cometre cap delicte i que estaven exercint el seu legítim dret a manifestació i han sol·licitat a la jutgessa la nul·litat de la prova de vídeo aportada pels Mossos, ja que segons ells s'han aportat. de manera parcial" a la causa les imatges i els vídeos de l'episodi i assenyalen, en les seves paraules, que hi ha més elements que s'han descartat i que podrien perjudicar o afavorir els acusats.

Suport d'ERC

Catalan ha estat acompanyada per dirigents d'ERC en arribar a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, com la vicepresidenta del Parlament i vicesecretària de Feminismes i LGTBIQ+, Raquel Sans, les diputades Tània Verge i Mar Besses, així com l'exconseller Juli Fernández, entre altres, que juntament amb altres militants han corejat "Janet Catalan absolució!".